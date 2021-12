Van der Bellen gelobt neue ÖVP-Minister an

Die neuen Mitglieder des ÖVP-Regierungsteams, allen voran Karl Nehammer als Neo-Kanzler werden heute von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Die Zeremonie findet um 13 Uhr in der Hofburg statt. Es werden insgesamt sechs Positionen neu besetzt. Der bisherige Innenminister Nehammer löst Alexander Schallenberg als Kanzler ab. Neuer Innenminister wird der Niederösterreicher Gerhard Karner, Finanzminister wird der bisherige Staatssekretär Magnus Brunner.

Van der Bellen nutzte das Wochenende für intensive Gespräche mit den neuen Regierungsmitgliedern. Als erstes war gleich am Samstagvormittag der designierte Bundeskanzler Nehammer in der Hofburg. Nach ihm empfing das Staatsoberhaupt den neuen und alten Außenminister Schallenberg und die neue Staatssekretärin Plakolm. Am Sonntag folgten Karner und Brunner. Montagvormittag vor der Angelobung ist noch Polaschek dran.