Junge Britin überlebt Krokodilangriff

Mithilfe von Freunden hat eine 18-jährige Britin einen Krokodilangriff in Sambia überlebt. „Als der Zwischenfall passierte, hatte ich bereits akzeptiert, dass ich meinen Fuß verlieren würde“, sagte Amelie Osborn-Smith in einem Video aus dem Spital in der Hauptstadt Lusaka, wie britische Medien in der Nacht auf Montag berichteten. „Dann wurde mir gesagt, dass der Fuß wieder in Ordnung sein wird, dass ich wieder gehen werde, das war eine enorme Erleichterung“, so Osborn-Smith.