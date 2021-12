Keine aktuellen Coronazahlen bis Montagnachmittag

Seit genau zwei Wochen ist in Österreich wieder ein harter Lockdown in Kraft. Die Infektionszahlen sind rückläufig. Wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen 24 Stunden insgesamt gegeben hat, war am Montagnachmittag noch nicht klar. Auch um 15.30 Uhr waren die Coronazahlen noch ausständig. Offenbar gab es wieder Probleme beim Epidemiologischen Meldesystem (EMS).