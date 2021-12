Wiener Theater Drachengasse feiert 40-Jahr-Jubiläum

Angesichts der gegenwärtigen Pandemie wäre es wohl ohnedies kein rauschendes Fest geworden. Und so nimmt man es im Wiener Theater Drachengasse gelassen, dass die Feier „Frech, wild und wunderbar - 40 Jahre Theater Drachengasse. 40 Jahre Theater von Theatermacherinnen“ am Freitag nicht mit Publikum vor Ort, sondern als live gestreamte Veranstaltung mit ausgewählten Talk-Gästen über die Bühne gehen muss. Ein großes Fest im kleinen Theater könnte im Frühjahr nachgeholt werden.

Aber nicht nur deshalb träfe eine behördliche Reduktion der Platzkapazitäten die Bühne, die bei den letzten diesbezüglichen Maßnahmen vor einem Jahr nur 26 Plätze im kleinen Raum „Bar&Co“ und 40 Plätze im Hauptraum anbieten konnte, derzeit nicht besonders hart. Man habe sich nämlich dazu entschlossen, erst wieder im Jänner aufzusperren, so Schurich gegenüber der APA. Der Neustart soll am 17. Jänner mit der Publikumspremiere von „Das weiße Dorf“ erfolgen. Das in Brasilien spielende Stück der Oberösterreicherin Teresa Dopler durfte im Jänner 2021 nur der Presse gezeigt worden - und heimste prompt eine Nestroy-Nominierung ein.