Lockdown-Ende für Nehammer fix

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat in seiner ersten Pressekonferenz als Regierungschef ein Ende des generellen Lockdowns mit kommendem Wochenende zugesichert: „Die Öffnung wird stattfinden.“ Es sei nur noch eine Frage des Wie. Neben dem Handel bezog Nehammer auf Nachfrage auch die Gastronomie, Hotellerie und andere Bereiche in diese Ankündigung ein. Offen seien nur die Schutzmaßnahmen.

Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) betonte am Rande des EU-Rats mit seinen Ressortkollegen wie schon am Vorabend in der „ZiB2“, dass der Lockdown am Wochenende zu Ende gehen werde. Allerdings könnte aus seiner Sicht wieder einmal regional unterschieden werden. Denn Mückstein verwies darauf, dass man mit den Bundesländern über einzelne Maßnahmen dort in Verhandlung sei. Wien wird ja wohl schon heute seinen Weg vorstellen.