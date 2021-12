Virologe Krammer in Sachen Omikron nicht allzu optimistisch

Allzu optimistisch hat sich der in den USA tätige österreichische Virologe Florian Krammer am Dienstag nicht gezeigt, was die Omikron-Variante angeht. Auch wenn nach wie vor noch nicht genug Daten vorliegen würden und damit die Unsicherheit groß sei, um die Situation mit Omikron abschätzen zu können, „schaut‘s aber nicht gut aus“, meinte er in einer Diskussion per Live-Stream, den die Kunstuni Linz organisiert hat.