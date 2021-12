Wiener Opernball wird auch 2022 abgesagt

Der Opernball 2022 wird nicht stattfinden. „Der Opernball ist das Ereignis, bei dem es so viele Kontakte zwischen Menschen in einer Dichte gibt, die schwer überbietbar ist. Ich glaube daher, dass der Opernball 2022 in der jetzigen Situation nicht durchführbar ist und auch ein falsches Signal wäre. Deshalb wird er nicht stattfinden“, sagte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Mittwoch der APA.