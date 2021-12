Salzburg nach 2:0-Erfolg im UEFA-Youth-League-Achtelfinale

Salzburgs Nachwuchs hat als Gruppensieger der UEFA-Youth-League den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Die von Rene Aufhauser gecoachten „Jungbullen“ setzten sich am Mittwoch in einem „Finale“ in Grödig gegen den FC Sevilla mit 2:0 durch, revanchierten sich für das 0:2 im ersten Duell und zogen damit in der Tabelle noch um einen Punkt an den Spaniern vorbei. Nach sechs Partien standen im U19-Pendant zur Champions League vier Siege und zwei Niederlagen zu Buche.