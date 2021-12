Mehrere UN-Blauhelme durch Sprengsatz in Mali getötet

Im westafrikanischen Krisenstaat Mali sind am Mittwoch mindestens sieben Blauhelmsoldaten der Vereinten Nationen getötet und drei weitere schwer verletzt worden. Ein Logistikkonvoi der UN-Friedensmission in Mali (MINUSMA) sei am Morgen in der Nähe der Ortschaft Bandiagara im Zentrum des Landes auf einen Sprengsatz gefahren, teilte MINUSMA über Twitter mit. Die Nationalität der betroffenen Soldaten war zunächst nicht bekannt.