Macron benennt Prioritäten der EU-Ratspräsidentschaft

Kurz vor Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Frankreich informiert Präsident Emmanuel Macron über die französischen Prioritäten und geplante Projekte. Bei der Vorstellung am Donnerstag (16.00 Uhr) in Paris will der Staatschef auch die französischen Städte benennen, in denen während der Ratspräsidentschaft wichtige Treffen organisiert werden.