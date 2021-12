4.437 Corona-Neuinfektionen und mehr als 13.000 Todesopfer

Zwei Tage vor dem Ende des Lockdowns in weiten Teilen Österreichs sind am Donnerstag 4.437 Neuinfektionen registriert worden - bei weniger Testungen am gestrigen Feiertag. Außerdem kamen 32 weitere Corona-Tote hinzu. Mehr als 13.000 Menschen sind seit Pandemiebeginn in Österreich bereits an den Folgen einer Infektion gestorben. Am Donnerstag mussten noch 627 Schwerkranke auf Intensivstationen behandelt werden, insgesamt lagen 2.813 Infizierte im Spital.