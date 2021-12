Lebensmittel in Supermärkten mit Mineralölen belastet

In sechs von 36 Lebensmitteln, die Foodwatch in Österreich untersucht hat, sind Verunreinigungen mit potenziell krebserregenden aromatischen Mineralölen (MOAH) gefunden worden. „Es braucht dringend verbindliche Regeln, damit Mineralöle, die Krebs auslösen und das Erbgut schädigen können, nicht mehr in unseren Lebensmitteln landen“, appellierte Heidi Porstner von Foodwatch Österreich. Die NGO fordert ein Verbot der Inverkehrbringung von Lebensmitteln mit MOAH-Gehalt in der EU.