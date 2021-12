Im Vorjahr 86 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren

Strom aus erneuerbaren Energieträgern hat in Österreich im vorigen Jahr noch mehr an Bedeutung gewonnen. Der Anteil der Erneuerbaren in der Stromkennzeichnung ist auf 85,88 Prozent angestiegen. Im Jahr 2019 lag dieser Wert noch bei 81,38 Prozent. Der Anteil fossiler Energieträger bei Strom ist 2020 von 18,16 auf 13,51 Prozent gesunken, wie die E-Control am Donnerstag zum neuen Strom- und Gaskennzeichnungsbericht mitteilte.