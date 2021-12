Grazer Koalition kürzt Klubgelder

Kahr unterstrich: „Wir stehen damit für ein gerechtes System beim Umgang mit Klubgeldern.“ Die 124.000 Euro des Jahres 2022 werden an das Sozialamt für den „Graz hilft“-Fonds vergeben. In den kommenden Jahren sollen es dann jeweils andere soziale Einrichtungen sein. Insgesamt werden so in den fünf Jahren Legislaturperiode mehr als 600.000 Euro statt als Klubförderung für soziale Zwecke genutzt, rechnete Kahr vor. „Das ist ein wichtiges Signal in Zeiten wie diesen.“ Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) kündigte an, dass man auch „weiter an Schrauben drehen werde“ - Stichwort transparente Personalbesetzungen, Kontrolle und mehr Information statt Marketing.