Jürgen Melzer löst Koubek als Davis-Cup-Kapitän ab

Österreichs Davis-Cup-Team geht mit einem neuen Kapitän ins neue Jahr. ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer übernimmt das Amt von Stefan Koubek, gab der heimische Tennis-Verband am Donnerstag bekannt. Koubek stand der Mannschaft um Topstar Dominic Thiem seit 2015 vor. Der 44-jährige Kärntner soll dem Team auch als Co-Trainer erhalten bleiben, sollte es 2022 das Finalturnier erreichen. Im Play-off darum treten die Österreicher am 4. und 5. März in Südkorea an.

Jürgen Melzer ist als Aktiver mit 38 Einberufungen und 78 Davis-Cup-Einsätzen österreichischer Rekordhalter. „Es ist einfach sein Bewerb. Es gibt keinen anderen in diesem Land, der den Davis Cup so sehr verkörpert und lebt. Deshalb hoffen wir, dass er der Mannschaft diesen Spirit weitergibt“, meinte ÖTV-Präsident Magnus Brunner. Österreichs neuer Finanzminister dankte auch Koubek, dass dieser „immer mit vollem Einsatz und Leidenschaft seine Tätigkeit als Kapitän ausgeübt hat“.

Dass Koubek dem Team erhalten bleiben möchte, freut den neuen Kapitän. „Mit seinem Know-how werden wir gemeinsam sehr viel bewirken können“, meinte Melzer. Koubek hatte die ÖTV-Equipe 2015 von Clemens Trimmel übernommen. Jüngstes Highlight war die erstmalige Teilnahme am Finalturnier, bei dem man im November in Innsbruck ohne Thiem Serbien und Deutschland unterlag.

Möglich gemacht hatte die Qualifikation ein Erfolg gegen Uruguay im März 2020, den man ebenfalls ohne Thiem sichergestellt hatte. Mit dem Aushängeschild an Bord bezwang man 2018 in Graz unter anderem Australien und agierte dadurch in der Weltgruppe. „Obwohl ich ja wusste, dass es mal zu Ende gehen wird, ist es gerade nach so einem Davis Cup ohne Publikum in Innsbruck schade für mich“, sagte Koubek. Der scheidende Kapitän freut sich laut eigenen Angaben aber „nach ein bisschen Abstand dann beim Finalturnier 2022 als Co-Coach des Teams wieder Vollgas geben zu können“.