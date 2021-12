Friedensnobelpreisträger werden in Oslo ausgezeichnet

Der Friedensnobelpreis wird als einziger der Nobelpreise in Oslo vergeben, alle anderen werden traditionell in Stockholm überreicht. Normalerweise werden alle Preisträger am 10. Dezember ausgezeichnet, dem Todestag des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel. Diesmal sind Ressa und Muratow aber die einzigen, die ihre Auszeichnungen persönlich am Nobeltag in Empfang nehmen werden.

Die Geehrten in den weiteren Kategorien Medizin/Physiologie, Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaftswissenschaften sind in dieser Woche bereits vorab ausgezeichnet worden, darunter am Dienstag die beiden Deutschen Klaus Hasselmann in Physik und Benjamin List in Chemie. All diesen Nobelpreisträgern wird am Freitag aus der Ferne auf einer weiteren Preiszeremonie (ab 16.15 Uhr) in Stockholm Tribut gezollt. Bekanntgegeben worden waren die diesjährigen Preisträger im Oktober.