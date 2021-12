Rekordpreis für Harry-Potter-Buch bei US-Versteigerung

Eine seltene Erstausgabe des ersten Harry-Potter-Bandes hat bei einer Versteigerung in den USA nach Angaben des Auktionshauses einen Rekordpreis erzielt. „Harry Potter und der Stein der Weisen“ aus dem Jahr 1997 wurde am Donnerstag (Ortszeit) für 471.000 Dollar (416.851,05 Euro) versteigert, teilte Heritage Auctions in Dallas auf Twitter mit.