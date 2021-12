Eine Tote bei Wohnungsbrand in Wien-Alsergrund

Eine ältere Dame ist Donnerstagabend bei einem Wohnungsbrand in Wien-Alsergrund ums Leben gekommen. Acht weitere Hausbewohner wurden von der Berufsrettung versorgt, eine junge Frau musste leicht verletzt ins Spital. Der Feuerwehreinsatz in dem Gründerzeithaus in der Wasagasse unter Alarmstufe eins und mit fünf Löschleitungen dauerte gut dreieinhalb Stunden, ein Flammenüberschlag auf die anderen Wohnungen wurde verhindert. Das Landeskriminalamt ermittelt zur Brandursache.