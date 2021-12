3.659 Neuinfektionen und 65 weitere Covid-Tote in Österreich

Von 459.101 PCR-Tests österreichweit waren seit dem Vortag 0,8 Prozent positiv. Im Burgenland kamen 85 neue Fälle hinzu, in Kärnten 413 und in Niederösterreich 563. In Oberösterreich waren es 742 positive Testergebnisse, in Salzburg 147 und in der Steiermark 525. Tirol meldete 497 weitere Ansteckungen, Vorarlberg 259 und Wien 428. Seit Pandemiebeginn gab es österreichweit 1,221 Millionen bestätigte Fälle. 1,129 Millionen Betroffene haben eine Infektion hinter sich. Am Freitag galten 78.581 Personen als aktiv infiziert, um 5.978 weniger als am Tag zuvor.