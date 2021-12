Deutscher Kühn gewann Hochfilzen-Sprint - Leitner 32.

Der Deutsche Johannes Kühn hat am Freitag zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen unerwartet den Männer-Sprint über 10 km gewonnen. Der 30-Jährige siegte bei einem Fehlschuss 14,3 Sek. vor dem Schweden Martin Ponsiluoma (1) und 20,5 Sek. vor dem Weißrussen Anton Smolski (0). Für die Österreicher gab es daheim in Abwesenheit von Julian Eberhard ein Debakel. Felix Leitner wurde als ÖSV-Bester 32. (+1:15,5/2), Simon Eder, Östersund-Verfolgungssechster, 40. (+1:30,7/2).