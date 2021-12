Europäische Filmpreise werden in Berlin vergeben

Am Samstagabend blickt Europas Filmbranche nach Berlin. Am Sitz der Europäischen Filmakademie werden die Preise für die besten cineastischen Werke des Jahres verliehen - wenn auch aufgrund der Pandemie nicht vor großem Publikum, sondern erneut als digitale Zeremonie. Zum Favoritenkreis zählen dabei auch zwei österreichische (Ko-)Produktionen. So können Sebastian Meises „Große Freiheit“ und Jasmila Žbanis „Quo vadis, Aida?“ auf Preise hoffen.