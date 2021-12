SPD beginnt Wahlparteitag

Die SPD hat am Samstag in Berlin ihren Bundesparteitag zur Neuaufstellung ihrer Parteiführung begonnen. Wenige Tage nach der Wahl von Olaf Scholz zum deutschen Bundeskanzler stand am Samstag in Berlin die komplette neue Führungsriege der Sozialdemokraten zur Wahl. Die rund 600 Delegierten kamen wegen der Corona-Pandemie dazu weitgehend digital zusammen. Als Vorsitzende treten die bisherige Parteichefin Saskia Esken und der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil an.