Baerbock will auf transatlantischer Partnerschaft aufbauen

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat nach einem Treffen mit dem US-Kollegen Antony Blinken die transatlantische Freundschaft betont. Sie freue sich darauf, auf der transatlantischen Partnerschaft und Freundschaft aufzubauen, um unter anderen die Klimakrise anzugehen und die regelbasierte internationale Ordnung zu stärken, twitterte Baerbock am Samstag. Sie verlinkte einen Tweet von Blinken zu dem Treffen am Freitagabend in Liverpool.