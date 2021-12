Mindestens 50 Tote bei Tornados in den USA

In den USA sind bei Tornados mindestens 50 Menschen getötet worden. Wie der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, mitteilte, starben allein in seinem Bundesstaat mindestens 50 Menschen. Die „Washington Post“ zitierte Beshear in einem Interview mit einem lokalen TV-Sender mit den Worten, dass die Zahl der Toten „deutlich höher“ liegen könne. In Arkansas erfasste ein Tornado Pflegeheime, mindestens zwei Menschen starben.