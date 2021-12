Pressesprecher von A1 Belarus in Minsk festgenommen

Der Pressesprecher des Telekombetreibers A1 in Belarus (Weißrussland), Nikolai Bredelew, ist in Minsk festgenommen worden. Wie die Telekom Austria am Freitag mitteilte, wird der Sprecher beschuldigt, sensible Unternehmensdaten verbreitet zu haben. „Außerdem wurde ein erniedrigendes Video veröffentlicht, das persönliche Informationen zu seinem Privatleben enthält“, teilte der Konzern mit. Das Außenministerium zeigte sich „sehr besorgt“ über den Vorfall.