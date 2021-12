USA und Großbritannien warnen Russland in Ukraine-Konflikt

Die USA und Großbritannien haben sich erneut besorgt über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine geäußert. Jedweder Einfall in ukrainisches Staatsgebiet seitens Russlands wäre „ein strategischer Fehler“ und hätte „ernsthafte Konsequenzen“, erklärte das britische Außenministerium am Samstag nach einem Treffen von Außenministerin Elizabeth Truss mit ihrem US-Amtskollegen Antony Blinken in Liverpool. Dort tagen bis Sonntag die Außenminister der G7-Staaten.