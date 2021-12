ÖVP in Umfragen hinter oder gleichauf mit SPÖ

In ersten Umfragen nach dem Wechsel an der Regierungsspitze ist der neue ÖVP-Chef Karl Nehammer - zumindest derzeit - noch kein Booster für seine Partei: In einer „Standard“-Umfrage des Market-Instituts liegt die SPÖ in der Sonntagsfrage mit 26 Prozent vor der ÖVP mit 24 Prozent. Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie & Datenanalyse für PULS 24 weist ebenfalls 26 Prozent für die SPÖ aus und 23 Prozent für die ÖVP. Im „Profil“ (Unique Research) liegen SPÖ und ÖVP gleichauf.

In der Market-Hochrechnung für den „Standard“ (Samstag-Ausgabe) liegt die SPÖ mit 26 Prozent zwei Prozentpunkte vor der ÖVP (24 Prozent). Die FPÖ kommt auf 22 Prozent, die Grünen auf zwölf, die NEOS legen auf elf Prozent zu. Die Impfgegner MFG werden mit vier Prozent ausgewiesen. Basis der Hochrechnung ist eine in dieser Woche (6. bis 9.12.) durchgeführte Befragung von 800 repräsentativ ausgewählten Wahlberechtigten, die teilweise online und teilweise von Interviewern computergestützt „face to face“ befragt wurden. In der Kanzlerfrage, also einer fiktiven Direktwahl, bekäme Nehammer 21 Prozent.