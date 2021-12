Feller überrascht bei Odermatt-Sieg in Val d‘Isère

Manuel Feller ist beim überragenden Sieg des Schweizers Marco Odermatt zu einem überraschenden dritten Platz gefahren. Der Tiroler katapultierte sich im Riesentorlauf von Val d‘Isere am Samstag noch vom achten Platz aufs Stockerl und bejubelte auf der selektiven Face de Bellevarde seinen überhaupt erst zweiten Podestplatz in dieser Disziplin. Odermatt siegte wie in Sölden und distanzierte Alexis Pinturault um 0,59 Sekunden, Feller fehlten schon 1,24.