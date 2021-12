Feller überrascht bei Odermatt-Sieg in Val d‘Isère

Rund einen Monat nach dem Kreuzbandriss des Sölden-Zweiten Roland Leitinger harrte der ÖSV am Samstag aber auch der nächsten Hiobsbotschaft. Adrian Pertl droht nach einer mutmaßlich schweren Knieverletzung das vorzeitige Saisonende. Der Slalom-Vizeweltmeister blieb im ersten Durchgang im unteren Streckenabschnitt mit den Skiern an einer Torstange hängen und stürzte einige Tore später. Aufschluss über den Verletzungsgrad soll eine MRT-Untersuchung in Innsbruck bringen. Für den Slalom am Sonntag (9.30/13.00 Uhr) wurde Joshua Sturm nachnominiert.