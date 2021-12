Feller überrascht bei Odermatt-Sieg in Val d‘Isère

Mit voller Attacke ist Manuel Feller zum erst zweiten Mal auf das Podest eines Weltcup-Riesentorlaufs gestürmt. Der Tiroler überraschte beim Sieg des überragenden Schweizers Marco Odermatt mit Platz drei (+1,24 Sek.) und untermauerte auf der selektiven Face de Bellevarde in Val d‘Isere seine aufsteigende Form. Odermatt baute mit dem dritten Saisonsieg die Führung im Gesamtweltcup aus, Alexis Pinturault stand in der Heimat als Zweiter (+0,59) heuer erstmals auf dem Podest.

Rund einen Monat nach dem Kreuzbandriss des Sölden-Zweiten Roland Leitinger harrte der ÖSV am Samstag aber auch der nächsten Hiobsbotschaft. Adrian Pertl droht nach einer mutmaßlich schweren Knieverletzung das vorzeitige Saisonende. Der Slalom-Vizeweltmeister blieb im ersten Durchgang im unteren Streckenabschnitt mit den Skiern an einer Torstange hängen und stürzte einige Tore später.

Aufschluss über den Verletzungsgrad soll eine MRT-Untersuchung in Innsbruck bringen. Für den Slalom am Sonntag (9.30/13.00 Uhr) wurde Joshua Sturm nachnominiert. Feller dachte auch im Erfolg an seinen Teamkollegen. „Ich wünsche dem Adi gute Besserung und hoffe, dass er bald wieder zurückkommt. Auch wenn es heute noch so gut für mich gelaufen ist, ein weinendes Auge ist definitiv dabei.“