Ein Toter bei Lawinenabgang in Tirol

Ein 14-Jähriger ist Samstagmittag bei einem Lawinenabgang am Venet bei Zams in Tirol ums Leben gekommen. Dies teilte ein Polizeisprecher der APA mit. Der Jugendliche konnte nur mehr tot aus den Schneemassen geborgen werden. Zudem wurden bei dem Unglück zwei weitere Jugendliche verletzt, drei blieben unverletzt. Die Jugendlichen waren nach bisherigen Informationen an der Nordseite des Venets im freien Skiraum in einen steilen Hang eingefahren, als sich das Schneebrett löste.