ManCity nach knappem Heimsieg gegen „Wolves“ weiter vorne

Der englische Fußball-Meister Manchester City hat in der Premier League mit etwas Glück einen Heimsieg erkämpft und die Tabellenführung verteidigt. Die „Citizens“ mühten sich am Samstag in Überzahl zu einem 1:0 gegen die Wolverhampton Wanderers. Den Siegestreffer erzielte Raheem Sterling in der 66. Minute per Elfmeter nach einer knappen Handspielentscheidung. Wenig später zogen Liverpool mit einem Heim-1:0 gegen Aston Villa und Chelsea mit einem Heim-3:2 gegen Leeds nach.