Zahlreiche Vermisste nach Explosion eines Hauses in Sizilien

Eine schwere Explosion hat auf Sizilien ein Wohnhaus zum Einsturz gebracht und mehrere benachbarte Gebäude zerstört. Feuerwehrleute bargen in der Nacht zum Sonntag eine etwa 80-jährige Frau lebend aus den Trümmern. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zehn Personen galten nach offiziellen Angaben als vermisst, unter ihnen zwei Kinder und eine Schwangere. Die Suche nach den Vermissten war schwierig, da wegen Gaslecks in den Trümmern immer wieder Brände aufflackerten.