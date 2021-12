Verfolgungsjagd endete für steirischen Autolenker im Wald

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat für einen 35-Jährigen am Samstagabend in einem Wald bei Fernitz (Bezirk Graz-Umgebung) geendet. Laut Polizei drückte er aufs Gaspedal, als er von einer Zivilstreife angehalten wurde. Nach kurzer Flucht prallte er gegen eine Leitschiene und flüchtete in ein nahe gelegenes Waldstück, wo er gestellt wurde. Der Alkomat-Test ergab eine starke Alkoholisierung. Der Mann wird der Bezirkshauptstadt und der Staatsanwaltschaft angezeigt.