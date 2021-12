Snowboarder Prommegger feiert 20. Weltcupsieg

Die österreichischen Alpin-Snowboarder haben beim Weltcup-Auftakt in Russland im Parallel-Slalom zurückgeschlagen. Andreas Prommegger carvte am Sonntag in Bannoje zu seinem 20. Einzelerfolg, der 41-jährige Salzburger besiegte im Finale den Südkoreaner Lee Sang-ho. Auch die Ränge drei und vier gingen mit Arvid Auner und Fabian Obmann an Österreich. Julia Dujmotivs und Daniela Ulbing schieden im Viertelfinale aus.