Unabhängigkeitsreferendum in Neukaledonien beendet

Das französische Überseegebiet Neukaledonien hat am Sonntag zum dritten und vorerst letzten Mal über seine Unabhängigkeit von Frankreich abgestimmt. Das Votum, das am Abend (Ortszeit) zu Ende ging, verlief dem Sender La 1ère Nouvelle-Calédonie zufolge ohne größere Zwischenfälle. Rund 185.000 Menschen waren zu den Urnen gerufen.

Auf die Abstimmung am Sonntag soll eine Übergangsphase bis Juni 2023 folgen, in der je nach Ergebnis die Unabhängigkeit oder ein neuer Status Neukaledoniens vorbereitet werden soll. Der französische Minister für die Überseegebiete, Sébastien Lecornu, hatte im Sommer ein weiteres Referendum in Aussicht gestellt, durch das die in der Übergangsperiode gefundenen Wege bestätigt werden sollen.