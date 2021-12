100 Gäste feierten Corona-Party in Wiener Lokal

Die Polizei und Mitarbeiter des Büros für Sofortmaßnahmen haben in der Nacht auf Sonntag eine „Corona-Party“ in einem Lokal in Wien-Mariahilf mit rund 100 Gästen aufgelöst. Wie die Landespolizeidirektion bekannt gab, waren Beamte der Polizeiinspektion Kopernikusgasse aufgrund von Lärmerregung in den Betrieb gerufen worden, in dem es ungeachtet der Corona-Maßnahmen - in Wien sperrt die Gastronomie erst am 20. Dezember auf, die Nachtgastro bleibt geschlossen - hoch herging.