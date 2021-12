Brignone bei Windspielen in St. Moritz vorne, Siebenhofer 5.

Federica Brignone hat in St. Moritz zum 17. Mal im alpinen Ski-Weltcup gewonnen. Die Italienerin setzte sich am Sonntag im zweiten Super-G dieses Wochenendes vor ihrer Landsfrau Elena Curtoni und der Weltcup-Führenden Mikaela Shiffrin aus den USA durch. Beste Österreicherin war Ramona Siebenhofer, die als Fünfte als einzige aus dem rot-weiß-roten Team die Top Ten knackte. Topfavoritin Lara Gut-Behrami stürzte nach dem Steilhang in einer Linkskurve.