Nehammer: Israel-Reise „geplant, aber schwierig“

Die erste Auslandsreise von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) führt kommende Woche nach Brüssel. „Danach wäre eine Israel-Reise geplant gewesen, die wird schwierig, weil uns das Virus einen Strich durch die Rechnung macht“, sagte Nehammer in Interviews mit der „Presse“, „Kleinen Zeitung“ und „Salzburger Nachrichten“ (Sonntag-Ausgaben). Nehammer hatte Israel in seiner Funktion als Innenminister vor etwa einem Monat besucht.

Wegen der ansteckenderen Omikron-Variante des Coronavirus hat Israel am Freitag die Einreisebeschränkungen für Touristen um weitere zehn Tage verlängert. Damit bleiben die Grenzen für Ausländer bis kurz vor Weihnachten geschlossen, hatten Ministerpräsident Naftali Bennett und Gesundheitsminister Nitzan Horowitz mitgeteilt. Aktuell sind die Infektionszahlen in dem Mittelmeerland, das als Vorreiter in Sachen Pandemiebekämpfung gilt, verhältnismäßig niedrig.