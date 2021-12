Sturm und Rapid mit Siegen in die Winterpause

Sturm Graz geht als Tabellenzweiter in die Winterpause der Fußball-Bundesliga. Die Steirer feierten in der 18. Runde am Sonntag einen 3:0-Sieg bei Aufsteiger Austria Klagenfurt, der eine starke Herbstsaison auf Platz vier und mit guten Chancen auf die Teilnahme am Meister-Play-off abschließt. Auch Rapid Wien überwintert nach einem 2:1-Sieg bei der Admira unter den Top sechs. Zum Abschluss der Runde steht das Duell Austria Wien - LASK auf dem Spielplan (17.00 Uhr).

In der letzten Herbstrunde hat es Austria Klagenfurt doch noch erwischt. Der Aufsteiger kassierte mit dem 0:3 gegen Sturm Graz vor 850 Zuschauern im Wörthersee-Stadion die erste Heimniederlage in dieser Saison. Dank Treffern von Kelvin Yeboah (24., 83.) und Jakob Jantscher (45.+1) überwintert Sturm vor dem punktgleichen WAC auf Rang zwei, allerdings mit 14 Punkten Rückstand auf RB Salzburg. Klagenfurt geht trotz der Niederlage auf Rang vier ins neue Jahr und befindet sich mitten im Kampf um einen Platz in der Meistergruppe der besten sechs.

Rapid Wien bleibt unter Ferdinand Feldhofer auf der Erfolgsschiene. Drei Tage nach dem 1:0-Europa-League-Sieg in Genk legte Grün-Weiß bei der Admira nach und festigte mit einem 2:1 den Platz in den Top sechs. Taxiarchis Fountas (14.) und „Joker“ Ercan Kara (63.) brachen auch den Auswärtsfluch der Hütteldorfer, die mit dem ersten Saisonsieg in der Fremde ihren Anspruch auf einen Platz in der Meistergruppe untermauerten.

Mit 24 Punkten lag Rapid vor dem Abendspiel zwischen der Austria und dem LASK auf Platz fünf, die Admira kam vom vorletzten Platz - drei Punkte vor Schlusslicht Altach - nicht weg. Die Niederösterreicher, die angesichts des Lockdown-Endes vor über 3.000 Zuschauern durch Stefan Zwierschitz (18.) zwischenzeitlich ausgleichen konnten, belohnten sich für einen couragierten Auftritt hingegen nicht und sind bereits seit acht Runden sieglos. Zudem bleibt man im eigenen Stadion harmlos, kassierte die fünfte Heimniederlage im neunten Spiel (zwei Remis).