Bennett als erster israelischer Premier in den Emiraten

Als erster Regierungschef Israels ist Naftali Bennett zu einem offiziellen Besuch in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist. Bennett traf am Sonntagabend in Abu Dhabi ein, wie eine Regierungssprecherin mitteilte. Dort wird er nach Angaben seines Büros am Montag mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Scheich Mohammed bin Sayed al-Nahyan, zusammenkommen.