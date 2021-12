ÖHB-Frauen verabschiedeten sich mit Sieg von „Corona-WM“

Österreichs Handball-Frauen haben ihre „Corona-WM“ am Sonntag mit dem zweiten Sieg im Turnier abgeschlossen. Gegen den EM-Dritten Kroatien setzte sich Rot-Weiß-Rot zum Abschluss der Hauptrunde am Sonntag souverän mit 27:23 (15:10) durch und darf die erste Endrunde seit zwölf Jahren angesichts der zahlreichen Covid-19-Querelen erhobenen Hauptes verlassen.

Auch die Fünf-Tore-Führung zur Pause war einigermaßen komfortabel, motivierte die Kroatinnen aber noch zu einer kleinen Offensive nach Wiederbeginn. Bis auf mehr als vier Tore kamen die Gegnerinnen vorerst aber nicht mehr heran, beim Stand von 19:12 (39.) schien alles gelaufen. Und doch wurde es noch einmal eng, kam Kroatien in der 55. Minute bis auf 21:24 heran, Nina Neidhart sah noch dazu Rot. Da wurde Lena Ivancok mit einem gehaltenen Siebener endgültig zur Matchwinnerin - Österreich brachte den Erfolg schließlich über die Runden.

„Die erste Hälfte war fast perfekt“, schwärmte „Ersatztrainer“ Helfried Müller. „Man hat dann natürlich schon gesehen, dass das ganze Kraft gekostet hat, es war nicht mehr so flüssig. Aber der Sieg war hochverdient. Es ist ganz, ganz toll, was die Mannschaft über das gesamte Turnier geleistet hat“, befand der Deutsche, der für seinen Bruder Herbert eingesprungen war.

Österreich konnte sich trotz des Sieges in Hauptrundengruppe 4 auf Platz vier verbessern, wird die WM - abhängig von den letzten Spielen in den anderen Gruppen - auf den Rängen 13 bis 16 beenden. In insgesamt sechs Spielen (inkl. Vorrunde) gab es zwei Siege, der erste war gleich im ersten Spiel gegen China gelungen. Weiters gab es knappe Niederlagen gegen Argentinien (29:31) und Japan (30:32), nur gegen Brasilien (31:38) und Spanien (19:31) war man ohne Chance.