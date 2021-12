Ermittlung zur Brandursache nach Jesserer-Tod abgeschlossen

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Wohnungsbrandes in Wien-Alsergrund, der am 9. Dezember zum Tod der bekannten Wiener Theater- und Filmschauspielerin Gertraud Jesserer geführt hatte, abgeschlossen. Ganz eindeutig lasse sich der Auslöser nicht mehr feststellen, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am Montag auf APA-Anfrage: „Als Brandursache kommen eine Kerze oder eine Zigarette in Frage.“ Es gab keine Anzeichen auf Fremdverschulden.