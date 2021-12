Sara Glojnarić erhält Erste-Bank-Kompositionspreis 2022

Sara Glojnarić erhält den Erste-Bank-Kompositionspreis 2022. Die 1991 in Zagreb geborene Komponistin stehe „für eine akzentuierte und tabufreie Betrachtung soziopolitischer Feinmechanik unserer gegenwärtigen Gesellschaft“ und schließe Popkultur wie Kunstmusik ein, hieß es am Montag in einer Aussendung. Glojnarić wurde von der aus dem Komponisten Gerd Kühr, Christian Scheib (ORF, musikprotokoll) und Klangforums-Intendant Peter Paul Kainrath bestehenden Jury vorgeschlagen.