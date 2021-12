Josef Ostermayer neuer Präsident der Konzerthausgesellschaft

Der frühere SPÖ-Kulturminister Josef Ostermayer ist am Montag zum neuen Präsidenten der Wiener Konzerthausgesellschaft gewählt worden. Er folgt damit auf Christian Konrad. Komplettiert wird das Präsidium durch die Vizepräsidenten Andreas Brandstetter, Johanna Rachinger und Christian Kuhn, die bei der Direktoriumssitzung wiedergewählt wurden, so das Konzerthaus in einer Aussendung. Konzerthausintendant Matthias Naske bezeichnete Ostermayer als „idealen Brückenbauer“.