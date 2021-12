Salzburg im CL-Achtelfinale gegen „Hammerlos“ Liverpool

Ein Hammerlos war für Salzburgs Champions-League-Fußballer schon vor der Auslosung quasi fix, seit Montag ist es amtlich: Für die erstmals unter den besten sechzehn Teams Europas vertretenen „Bullen“ gibt es im Achtelfinale ein Wiedersehen mit Liverpool. Wie die Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon ergab, trifft Österreichs Serienmeister im Heim-Hinspiel (15./16. oder 22./23. Februar) und Auswärts-Rückspiel (8./9. oder 15./16. März) auf die Truppe von Jürgen Klopp.

Es ist nicht das erste Aufeinandertreffen der Kontrahenten. Bereits in der Champions-League-Saison 2019/20 gab es in der Gruppenphase zwei denkwürdige Duelle. In Liverpool musste man sich nach 0:3-Pausenrückstand und Aufholjagd auf 3:3 noch 3:4 geschlagen geben, im über den Aufstieg entscheidenden Heimspiel unterlagen Andreas Ulmer und Co. dem damaligen Titelverteidiger mit 0:2.