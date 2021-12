Ferencvaros Budapest trennt sich von Trainer Peter Stöger

Ferencvaros Budapest hat sich am Montag von Cheftrainer Peter Stöger getrennt. Wie der ungarische Traditionsclub bekannt gab, wurden auch dessen Assistenten Gerhard Fellner und Alexander Bade von ihren Ämtern entbunden. Stöger war erst seit Anfang Juni Coach von Ferencvaros. Am Sonntag hatten die Hauptstädter bei Debrecen mit 0:2 verloren. In der Tabelle liegt der Meister aktuell auf Platz zwei, nach Verlustpunkten ist man Erster.