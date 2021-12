Gut-Behrami gibt nach Sturz Entwarnung

Die am Sonntag im Super-G in St. Moritz in die Fangnetze gestürzte Lara Gut-Behrami gibt Entwarnung. „Ich hatte im Großen und Ganzen Glück. Es geht mir den Umständen entsprechend relativ gut“, sagte die 30-jährige Schweizerin. Gut-Behrami leidet an Prellungen im Oberkörper und die linke Schulter tut ihr weh, sie geht aber davon aus, am kommenden Wochenende in Val d‘Isère die Abfahrt (Samstag) und den Super-G (Sonntag) bestreiten zu können.