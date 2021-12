CL-Pannenauslosung bringt Alaba Duell mit Messi

Eine Pannenauslosung inklusive Wiederholung hat David Alaba ein Duell mit Lionel Messi gebracht. Die Achtelfinal-Auslosung der Fußball-Champions-League am Montag in Nyon ergab im zweiten Versuch das Schlagerspiel zwischen Rekordchampion Real Madrid mit dem ÖFB-Star und dem französischen Star-Ensemble um Messi, Neymar und Kylian Mbappe.

Die Hinspiele finden am 15./16. bzw. 22. und 23. Februar statt, die Rückspiele am 8./9. bzw. 15./16. März. Das Finale steigt am 28. Mai 2022 in St. Petersburg.