Machtwechsel in Bulgarien perfekt

Nach einem monatelangen politischen Patt und drei Wahlen innerhalb von sieben Monaten hat Bulgarien wieder eine handlungsfähige Regierung. Das Parlament in Sofia hat am Montag das neue Kabinett unter Ministerpräsident Kiril Petkow gewählt, das umgehend vereidigt wurde. Die sozialliberale Vier-Parteien-Koalition verfügt über eine deutliche Mehrheit im Parlament. Politische Beobachter sehen das komplizierte Bündnis jedoch auf wackeligen Beinen stehen.

Der Politneuling Petkow (41) hat seine Partei „Wandel fortgesetzt“ (PP) nämlich erst im September mit seinem Mitstreiter Assen Wassilew (44) gegründet. Die ideologisch schwer einzuordnende Partei ging als Überraschungssieger aus der Parlamentswahl am 14. November hervor. Petkow und Wassilew, der nun Vizepremier und Finanzminister im neuen Kabinett ist, lebten jahrelang in Kanada und den USA, absolvierten die Eliteuniversität Harvard und kehrten unlängst in die Heimat zurück, wo sie sich im Vorjahr an den wochenlangen Sommerprotesten gegen die knapp zwölf Jahre durchregierende und korruptionsbehaftete Mitte-Rechts-Partei GERB aktiv beteiligten.